Dolar milyarderlerinin serveti 10.2 trilyon dolara yükselerek rekor kırdı

Koronavirüs (Kovid-19) krizinin belirsizliğini koruduğu ortamda dolar milyarderlerinin serveti de 10.2 trilyon dolara yükselerek yeni bir rekora ulaştı.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS ve çokuluslu danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers (PwC)’ın '2020 Servet Raporu'nu yayınladı.

Buna göre, Temmuz 2020'nin sonunda dünyanın en zengin yaklaşık 2 bin 200 kişisinin serveti 10.2 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

2017'de, bir önceki rekorda, milyarderlerin serveti 8.9 trilyon dolar olarak açıklanmıştı.

Raporda, artışın başlıca nedeni menkul kıymetler fiyatlarındaki yükseliş olarak gösterilirken; söz konusu dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da 2 bin 158’den 2 bin 189’a çıktı.

Rapora göre dolar milyarderlerinin bu yılın nisan-temmuz döneminde servetlerini yüzde 27.5 artırması dikkati çekti.

Dünyanın en zengini Bezos

Raporda servet sıralaması yayınlanmadı ancak dünyanın en zengin insanı 189 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos. Bezos'un serveti bu yıl 74 milyar dolar arttı.

ABD'yi Çin ve Almanya izledi

Servet raporunda, her sektördeki milyarderlerin nisan- temmuz döneminde servetlerinin çift haneli arttığına yer verilerek, teknoloji, sağlık hizmetleri ve imalat sektörlerindeki milyarderlerin servetlerindeki artışın yüzde 40 civarında olduğu belirtildi.

2018'den, Temmuz 2020'ye kadar, teknoloji milyarderleri servetlerinin yüzde 42.5 artırarak 1.8 trilyon dolara yükselttiğine yer verilen raporda, sağlık sektöründe faaliyet gösteren milyarderlerin de bu dönemde servetlerini 50.3 artarak yaklaşık 259 milyar dolara çıkardığı ifade edildi.

Milyarderin servetinin üçte biri ABD'ye ait olurken, bunu Çin ve Almanya izledi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise 119 milyarderin toplam serveti 595 milyar dolar oldu.

Raporu yorumlayan İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Yüksek Ücret Merkezi müdürü Luke Hilyard, 'aşırı servetin ahlaki olarak çirkin bir fenomen olduğunu' belirterek "Aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak yıkıcıdır" ifadelerini kullandı.

'Kapitalizmin olması gerektiği gibi işlemediğinin bir işareti'

"Milyarder serveti, lüks içinde yaşanacak birkaç hayat boyunca harcanamayacak bir servete eşittir" diyen Hilyard şunları söyledi:

"Bu ölçekte zenginliğe ulaşan herhangi biri, elde ettiği başarılar için çok iyi ödüllendirilirken, servetini oluşturan çalışanların maaşlarını kolayca artırabilir veya önemli kamu hizmetlerini desteklemek için çok daha fazla vergi katkısında bulunabilirdi. UBS raporunun süper zenginlerin daha da zenginleştiğini gösteren bulguları, kapitalizmin olması gerektiği gibi işlemediğinin bir işareti."