Kayıt
13:28 07 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Dolar milyarderlerinin serveti 10.2 trilyon dolara yükselerek rekor kırdı

    © AFP 2020 / Richard Rodriguez
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 52
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042985077_0:0:2966:1669_1200x675_80_0_0_43c5cded5e2ae3d2db5dbc5ee5bf7574.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202010071042985051-dolar-milyarderlerinin-serveti-102-trilyon-dolara-yukselerek-rekor-kirdi/

    Koronavirüs (Kovid-19) krizinin belirsizliğini koruduğu ortamda dolar milyarderlerinin serveti de 10.2 trilyon dolara yükselerek yeni bir rekora ulaştı.

    İsviçre merkezli yatırım bankası UBS ve çokuluslu danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers (PwC)’ın '2020 Servet Raporu'nu yayınladı.

    Buna göre, Temmuz 2020'nin sonunda dünyanın en zengin yaklaşık 2 bin 200 kişisinin serveti 10.2 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

    2017'de, bir önceki rekorda, milyarderlerin serveti 8.9 trilyon dolar olarak açıklanmıştı.

    Raporda, artışın başlıca nedeni menkul kıymetler fiyatlarındaki yükseliş olarak gösterilirken; söz konusu dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da 2 bin 158’den 2 bin 189’a çıktı.

    Rapora göre dolar milyarderlerinin bu yılın nisan-temmuz döneminde servetlerini yüzde 27.5 artırması dikkati çekti.

    Dünyanın en zengini Bezos

    Raporda servet sıralaması yayınlanmadı ancak dünyanın en zengin insanı 189 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos. Bezos'un serveti bu yıl 74 milyar dolar arttı.

    ABD'yi Çin ve Almanya izledi

    Servet raporunda, her sektördeki milyarderlerin nisan- temmuz döneminde servetlerinin çift haneli arttığına yer verilerek, teknoloji, sağlık hizmetleri ve imalat sektörlerindeki milyarderlerin servetlerindeki artışın yüzde 40 civarında olduğu belirtildi.

    2018'den, Temmuz 2020'ye kadar, teknoloji milyarderleri servetlerinin yüzde 42.5 artırarak 1.8 trilyon dolara yükselttiğine yer verilen raporda, sağlık sektöründe faaliyet gösteren milyarderlerin de bu dönemde servetlerini 50.3 artarak yaklaşık 259 milyar dolara çıkardığı ifade edildi.

    Milyarderin servetinin üçte biri ABD'ye ait olurken, bunu Çin ve Almanya izledi.

    Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise 119 milyarderin toplam serveti 595 milyar dolar oldu.

    Raporu yorumlayan İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Yüksek Ücret Merkezi müdürü Luke Hilyard, 'aşırı servetin ahlaki olarak çirkin bir fenomen olduğunu' belirterek "Aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak yıkıcıdır" ifadelerini kullandı. 

    'Kapitalizmin olması gerektiği gibi işlemediğinin bir işareti'

    "Milyarder serveti, lüks içinde yaşanacak birkaç hayat boyunca harcanamayacak bir servete eşittir" diyen Hilyard şunları söyledi:

    "Bu ölçekte zenginliğe ulaşan herhangi biri, elde ettiği başarılar için çok iyi ödüllendirilirken, servetini oluşturan çalışanların maaşlarını kolayca artırabilir veya önemli kamu hizmetlerini desteklemek için çok daha fazla vergi katkısında bulunabilirdi. UBS raporunun süper zenginlerin daha da zenginleştiğini gösteren bulguları, kapitalizmin olması gerektiği gibi işlemediğinin bir işareti."

    Etiketler:
    Jeff Bezos, Rapor, Zenginlik, Servet, Dolar, Milyarder
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Milletvekili seçim sonuçlarının protesto edildiği Kırgızistan’ın Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, halka hitabında darbe girişiminde bulunulduğunu söyledi. Halka hitap eden Ceenbekov, “Geçtiğimiz gece birtakım siyasi güçler, seçimlerin arkasına sığınarak Kırgızistan’da iktidarı ele geçirmeye çalıştı” dedi.
    Kırgızistan'da seçimlerin iptal edilmesiyle sonuçlanan protesto gösterilerinden kareler
    Karikatür
    Pompeo, ABD’nin Avrupa politikasının amacını açıkladı
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet