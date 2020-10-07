BUDO, İstanbul-Bursa seferleri için tek fiyat uygulamasına geçti

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve İstanbul ile Bursa arasında deniz ulaşımı hizmeti veren BUDO, yolcu bilet fiyatlarında yüzde 40 indirime gitti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesindeki BUDO İskelesi önünde, yeni uygulamayı kamuoyuna açıkladı.

Aktaş, pandemi sürecinde şehirlerarası ulaşım yasağı olduğu dönem dışında BUDO'nun hizmetlerine hiç ara vermediğini hatırlattı. BUDO'nun normalleşme süreciyle birlikte uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı güvenlik sertifikası aldığını ve mesafeli koltuk düzeniyle seferlerini sürdürdüğünü belirten Aktaş, şunları kaydetti: