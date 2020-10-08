DİSK: İşçi verimi yüzde 51 arttı ama maaş artışı yüzde 15’te kaldı

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Eylül 2020’de yayımlanan verilerden yola çıkarak bir rapor yayımladı. 2012’den bu yana işçi başına iş gücü verimi yüzde 51.1 artarken, birim ücret sadece yüzde 14.8 arttı.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Eylül 2020’de yayımlanan verilerden yola çıkarak verimlilik ve ücretler arasındaki makasa dair bir rapor yayımladı. 2012’den bu yana işçi başına iş gücü verimi yüzde 51.1 artarken, birim ücret sadece yüzde 14.8 arttı.

2012 yılından bu yana verimlilik ve ücretler arasındaki açılma eğiliminde olan makas, 2020 2. çeyreğinde de açılmaya devam etti. 2012’den bu yana saatlik iş gücü verimi yüzde 51.1 artarken, işçilerin reel ücretinde sadece yüzde 14.8 artış yaşandı.

© Fotoğraf : DİSK DİSK'in raporu.

Raporda şu ifadelere yer verildi: