Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 1 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 25 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar dolar gerileyerek 41 milyar 409 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 2 Ekim haftasında brüt döviz rezervi, 42 milyar 420 milyon dolardan 41 milyar 409 milyon dolara geriledi. Dünya gazetesinin aktardığına göre bu rakamlar, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin bir haftada 1 milyar 11 milyon dolar gerilediği anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 41 milyar 97 milyon dolardan 42 milyar 229 milyon dolara; toplam rezervler ise 83 milyar 517 milyon dolardan 83 milyar 638 milyon dolara seviyesine yükseldi. Böylece, toplam rezervler 121 milyon dolar; altın rezervleri ise 1 milyar 132 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.