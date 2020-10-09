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    Resmi Gazete

    Resmi Gazete'de yayınlandı: 2021 yılı bütçe büyüklüğü 1.3 trilyon TL

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    Ekonomi
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    Gelecek üç yılda temel amaç, küresel ekonomideki yeni normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları kullanarak üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi olacak. 2021’de bütçe giderleri 1 trilyon 346 milyar TL, bütçe gelirleri de 1 trilyon 101 milyar TL öngörüldü.

    Orta Vadeli Program’ın ardından 2021-2023 dönemine ilişkin Orta Vadeli Mali Plan da dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Plana göre, gelecek üç yıllık dönemde ekonomi politikasının temel amacı, 'yeni ekonomi programları' ile elde edilen kazanımların korunarak geliştirilmesi, iç ve dış dengenin yeniden sağlanması, bu denge üzerine inşa edilecek stratejik reformlarla kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen politikalarla küresel ekonomide ortaya çıkan yeni normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları da kullanarak üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi olacak.

    Kararlılık devam

    Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Mali Plan döneminde, maliye politikasının temel hedefi, mali disipline kararlılıkla devam edilmesi olacak. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinlik artırılacak ve ekonomide kayıt dışılık azaltılacak. Böylece kamu borçluluğu düşük ve sürdürülebilir düzeylerde tutulmaya devam edilecek. Para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümü sürdürülecek. Mali Plan dönemi boyunca, koronavirüs salgını ile mücadele nedeniyle ekonomide ortaya çıkan etkiyi bertaraf etmek için alınan kamu maliyesi tedbirleri geçici süreyle uygulanacak, ekonomide kalıcı toparlanmayla bütçe dengesinde kademeli iyileşme sağlanacak. Plan dönemi sonunda bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 3.5 olması hedefleniyor. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

    Yatırım stratejisi

    Koronavirüs salgını ile birlikte önemi daha da artan yeni küresel yatırım eğilimleri analiz edilerek küresel yatırım pastasından daha fazla pay alabilmek için Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi hazırlanacak. Dönüşüm sürecinde olan küresel yatırım hareketlerinde Türkiye’nin bölgesindeki pozisyonunu güçlendirecek, yüksek istihdam sağlayacak ve büyümeye katkı sağlayacak teknoloji ve Ar-Ge yoğun büyük ölçekli yatırımların kazandırılması için çalışma yapılacak.

    Plandaki tahminlere göre, bütçe giderleri 2021’de 1 trilyon 346 milyar lira, 2022’de 1 trilyon 455 milyar lira, 2023’te 1 trilyon 573 milyar lira olacak. Bütçe gelirleri ise gelecek yıl net 1 trilyon 101 milyar lira, 2022’de 1 trilyon 207 milyar lira, 2023’te de 1 trilyon 326 milyar lira gerçekleşecek. Gelecek yıl merkezi yönetim bütçe açığının 244 milyar 993 milyon lira olması öngörülüyor. Bütçe açığının 2022’de 248 milyar 450 milyon lira, 2023’de 247 milyar 308 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

    Milli Eğitim'e 146.9 TL

    Orta Vadeli Mali Plan’da bakanlıkların bütçeleri de belli oldu. Gelecek yıl Milli EĞitim Bakanlığı’nın bütçesi 146.9 milyar lira, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi 77.4 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi 61.5 milyar lira, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi 12.9 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi 4 milyar lira, TBMM’nin bütçesi ise 1.7 milyar lira olacak.

    Etiketler:
    Yeni Ekonomi Programı (YEP), Yeni Ekonomik Program, Yeni Ekonomi, açıklama, Orta Vadeli Mali Plan, Resmi Gazete, Bütçe
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