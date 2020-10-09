Yuan, dolar karşısında 17 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Uzun tatilden geri dönen Çin piyasalarında yuan, ABD doları karşısında değer kazandı. Çin yuanı, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimi Joe Biden'in kazanacağına işaret eden anketlerin etkisi ile ABD doları karşısında 17 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yuanın bugün gösterdiği değer artışı 2005 yılından bu yana tek bir günde yaşanan en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Dünya'nın aktardığına göre, güne ABD doları karşısında 6.7365 seviyesinden başlayan yuan, 6.7084 seviyesine kadar güçlendi.

Analistler, ABD'de seçimi Biden'in kazanması halinde Çin ile ABD ilişkilerindeki havanın değişeceği, ABD'nin tek taraflı uygulamaya kolduğu tarifeleri kaldırabileceği beklentilerinin ön planda olduğunu ifade ediyorlar.