ABD'den alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi: Listede Türkiye de var

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 1,96 milyar dolarlık alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri getirileceğini duyurdu. 18 ülkenin yer aldığı listede Türkiye de bulunuyor.

Fox Business'a konuşan Ross, Türkiye'nin de içinde bulunduğu, 18 ülkeden yapılan 1.96 milyar dolarlık alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri getirileceğini açıkladı.

Ross, ABD hükümetinin bir ön saptamasında alüminyum levhaların ABD'ye boşaltıldığını belirlediğini söyledi.

18 ülke arasında Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Bahreyn, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, Almanya, Tayvan ve Türkiye'nin de olduğunu belirten Ross, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun son kararını Şubat 2021'de açıklayacağını söyledi.

Ross, en yüksek ek vergi oranının yüzde 52 ila yüzde 132 arasında bir oranla Almanya'ya uygulanacağını, Almanya'yı ise Bahreyn'in takip ettiğini ifade etti.

Çin'in ise listede olmadığını söyleyen Ross, Pekin'in alüminyum ürünlerine zaten ek vergi uygulandığını hatırlattı.

Ross, salgın sırasında ABD'de belirli ürünlerin tüketimindeki artışın, alüminyum levha fiyatlandırmasının önemini artırdığını da sözlerine ekledi.