Dolar ve euro hareketli

Küresel piyasalar, haftaya Asya'daki iyimserlik ve ABD'deki temkinli yükselişlerle başladı. Türkiye'de ise bugünün kritik verileri olan işsizlik ve cari denge rakamları sonrasında dolar/TL ve euro/TL'de yukarı yönlü seyir izleniyor.

Türkiye'de piyasa yeni haftaya iki önemli veri ile başladı. Türkiye genelinde işsizlik, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan temmuz döneminde, yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı 3.5 puanlık azalışla yüzde 50.3 olarak gerçekleşirken, temmuz döneminde genç işsizlik yüzde 25.9 oldu.

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre ise cari denge ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verdi. Beklenti cari dengenin 4,6 milyar dolar seviyesinde açık vereceği yönündeydi.

Geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapatan dolar ve euro, yeni haftaya yükselişle başladı. 7.85'ten haftayı kapatan dolar/TL, bugün 7.90'ı aşarken; euro/TL de benzer hareketle 9,34 seviyesinin üzerinde.

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,42 artışla 1.170,54 puandan başladı.

Asya iyimser başladı, ABD vadelilerinde temkinli yükseliş

Asya borsaları, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in istikrarlı şekilde iyileşeceği beklentisiyle Çin borsaları öncülüğünde yükseldi. ABD vadelilerinde de yüzde 0.3'ler civarı artılar yaşanıyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Çin lokomotif endeksindeki yüzde 2 ve Hong Kong Hang Seng endeksindeki yüzde 1.5 artıştan destek bularak yüzde 1 yükseldi ve iki buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'nın Nikkei endeksi yatırımcıların şirket bilançolarına dair endişe duymasıyla yüzde 0.3 geriledi.

Altın 1.920 dolar düzeyinde

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle üç haftanın en yüksek seviyesinden geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı erken saatlerde 1.932.96 dolarla 21 Eylül'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0.1 düşerek 1.928 dolara geriledi.

Petrol geriliyor

Petrol fiyatları, Delta kasırgasının zayıflamasıyla ABD petrol üreticileri arzı yenilemeye başlarken ikinci günde de düşüşünü sürdürdü. Norveç'teki petrol üretimini etkileyen grev sonlandı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.8 düşerek 42.53 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,7 gerileyerek 40.30 dolarda seyretti.