Gram altın 490 lirayla rekor kırdı

Küresel piyasalarda altında yaşanan toparlanma ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlerin desteğiyle yükselişini sürdüren gram altın yeni haftaya rekorla başladı. Geçen haftanın başında 471 lira düzeyindeki altının gram fiyatı yurt içi piyasada yine geçtiğimiz hafta 480 liranın üzerine tırmanmıştı. Bugün ise 490 liranın üzerini test etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Günün ilk yarısında 490 liranın üzerine çıkarak rekor kıran gram altın öğleden sonra ise kurdaki gerilemeye paralel olarak 486-487 lira düzeyinde dengelendi. Saat 15:00 itibarıyla 486.7 liradan el değiştiriyor. Çeyrek altın 796 liradan; cumhuriyet altını ise 3 bin 171 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda altının ons fiyatı 1924 dolar düzeyinde. Piyasa uzmanları altın fiyatları için 500 lira seviyesini psikolojik direnç olarak görürken geri çekilmelerde ise 475 lira destek seviyeleri ön plana çıkıyor.