Albayrak: Sanayi üretimindeki artışta OECD'de birinci, dünyada ikinciyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.
Sanayi Üretim Endeksi'nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10.4 artışla 'Türkiye'nin OECD'de 1., dünyada Singapur'dan sonra 2. sırada olduğuna' dikkati çeken Albayrak, perakende satış hacmi endeksinin yıllık bazda yüzde 5.8, sektörel ciro endeksinin de yüzde 23.5 yükseldiğini belirtti.
OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 13, 2020
Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.
İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz. pic.twitter.com/t1E1D6jyac
Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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