Varank: Sanayi üretimi Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Sanayi üretimindeki yükselişe dikkati çeken Varank, "Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10.4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3'üncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos sanayi üretimi yıllık %10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı.



Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz.



İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor.



Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak. pic.twitter.com/TNLUAhE4rv — Mustafa Varank (@varank) October 13, 2020

​Bakan Varank, paylaşımında ülkelere göre sanayi üretiminin aylık ve yıllık değişim oranlarının yer aldığı infografiğe de yer verdi.