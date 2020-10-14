IMF, Türkiye'nin büyüme tahminlerini değiştirmedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'nin büyüme tahminlerinde bir değişikliğe gitmedi.

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 küçülüp, 2021'de yüzde 5 büyüme ile toparlanacağı tahminini korudu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre lurum, Türkiye yıllık tüketici fiyatlarının 2020 ve 2021’de ortalama yüzde 11.9 artmasını bekliyor

2020 ve 2021 yılsonu TÜFE beklentisi ise yüzde 12 olarak tahmin edildi.

IMF tahminine göre, cari denge/GSYH oranı 2020’de yüzde -3.7, 2021'de yüzde -0.9 olacak.

IMF Türkiye’de 2020’de yüzde 14.6, 2021’de yüzde 12.4 işsizlik bekliyor.