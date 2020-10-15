Enerji Bakanlığı: O haber, o gemi geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaşarak "O haber, o gemi geldi" açıklamasında bulundu.

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dün düzenlenen grup toplantısında "İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" diyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, resmi Twitter hesabında Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaştı. Açıklamada, "O haber, o gemi geldi" ifadesine yer verildi.

O haber, o gemi geldi. 🚢 👍#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/vY36YxzJ66 — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) October 15, 2020

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