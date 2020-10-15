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    Konkordato talep eden İstanbul Bilişim hakkında iflas kararı

    © Fotoğraf : İstanbul Bilişim
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202010151043035517-konkordato-talep-eden-istanbul-bilisim-hakkinda-iflas-karari/

    İstanbul Bilişim'in konkordato talebi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce reddedildi. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

    İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı İstanbul Bilişim avukatları ile aralarında Tüketici Başvuru Merkezi'nin de bulunduğu alacaklılar ve avukatları hazır bulundu.

    Mahkeme, geçici komiser heyetinin nihai raporunu sunduğunu belirtti. Davacı İstanbul Bilişim avukatları, "Müvekkil ile dava dışı İngiliz menşeli firmayla satış konusunda anlaşıldı. Hisse devri sözleşmesi dosyaya sunuldu. Mayıs ayı itibariyle müvekkilin hissedarına ödeme yapacaklarını belirttiler. Müvekkilime teminat mektubu vereceklerini söylediler. Komiser raporu dosyaya son zamanlarda sunuldu, beyanda bulunamadık. Marka ve şirket değeri çok düşük belirlenmiştir. Bu nedenle itirazlarımız olacak. Kesin mühlet kararı verilmesini talep ederiz" dedi.

    © Fotoğraf : İstanbul Bilişim
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    İstanbul Bilişim avukatları, bazı alıcı firma yetkililerin de dinlenmesini talep etti. Firmaların avukatları da söz alarak konkordato teklifini kabul ettiklerini belirterek, kesin mühlet verilmesini talep ettiler.

    Tüketici Başvuru Merkezi avukatı da konkordato teklifini kabul etmediklerini belirtti. Duruşma salonunda bulunan diğer alacaklılar ise konkordato teklifinin reddini talep ettiler.

    Mahkeme, davacı İstanbul Bilişim'in (Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi) konkordato talebinin ve kesin mühlet verilmesi talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, İstanbul Bilişim'in iflasına da hükmetti. Davacının istinaf mahkemesine itiraz hakkı bulunuyor.

    Ağaoğlu: Hak aramaya gelen bu tüketicileri de gönülden kutluyorum

    Duruşma çıkışında basın açıklaması yapan Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Türkiye tüketici hukuku için çok önemli karar verildi. İstanbul Bilişim firması on binlerce kişinin parasını alıp internetten satacağını vaat ettiği ürünleri göndermediği için bununla ilgili gelen çok sayıda şikayetten ötürü konkordato davasına tüketici örgütü olarak müdahillik talebinde bulunduk. Gerek geçen celse gerek bu celse şirketin avukatı kimseye itiraz etmedi. Ancak bizim başvurumuzu reddetmek istemişti. Fakat mahkeme doğrudan yana karar verdi ve konkordato isteğini kabul etmeyerek iflasına karar verdi. Bu süreçten sonra avukatlarımız, gerek üyelerimize gerek üye olmayan mağdurlara her türlü hukuki desteği verecek, yol gösterici olacaklardır. Hak aramaya gelen bu tüketicileri de gönülden kutluyorum" diye konuştu.

    Avukat Bal: Tüketicilerin gözü aydın

    Avukat Yasemin Bal da, "Bu celsede İstanbul Bilişim'in aleyhine iflas kararı verildi. Bu karar gerçekten borcunu ödemek isteyip de alacaklarını tahsil edemediği için ödeyemeyen samimi, dürüst ve namuslu tüccarlar için öngörülmüş bir müessesidir. Ancak İstanbul Bilişim'in iyi niyetle değil alacaklıları zarara uğratmak kastıyla var olup olmadığı belli olmayan Hindistan'da olan bir adamın ödeyeceği 10 milyon dolarlık banka teminatı mektubu adı altındaki yazıyla elde etmeye çalıştığı bir yol olarak gündeme gelmiştir. Mahkeme de İstanbul Bilişim'in mahkemeye sunduğu evrakların namuslu ve iyi, borcunu ödemek isteyen tüccarlar için öngörülmüş konkordato müessesinden yararlanmamasını ve iflas etmesini temin etmiştir.  Önemli bir karardır ve bütün tüketicilerin gözü aydın" dedi.

    Etiketler:
    Aydın Ağaoğlu, İstinaf Mahkemesi, Tüketici Başvuru Merkezi, Alışveriş sitesi, Soruşturma, İstanbul Bilişim, Dolandırıcılık, Ticaret mahkemesi, İflas, Ekonomi, Konkordato
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