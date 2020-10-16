PlayStation 5'in fiyatı açıklandı: 8 bin 299 TL

Üretici firma Sony, PlayStation 5'in (PS5) Türkiye'de satışa sunulacağı fiyatı 8 bin 299 TL olarak açıkladı. Açıklamada ayrıca "Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir" ifadesine yer verildi.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5'in (PS5) Türkiye fiyatı belli oldu.

PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, PS5'in Türkiye'de 8 bin 299 TL'ye satışa sunulacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca "Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir" dendi.

PlayStation 5, 8299 TL’lik satış fiyatı ile 19 Kasım’da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.

*Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir. pic.twitter.com/r1o2YaAOLb — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) October 16, 2020

Aynı açıklamaya göre PlayStation 5, Türkiye'de 19 Kasım'da satışa sunulacak.