Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) başlatacağı 'Turizm Destek Paketi Uygulaması'nı değerlendirdi.
'Bacasız sanayi' olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını belirten Albayrak, şunları söyledi:
"Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."
Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 16, 2020
Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/2tgnSUESCS
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