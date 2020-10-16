Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, turizm sektöründe koronavirüsün etkilerini azaltmak için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye aldıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) başlatacağı 'Turizm Destek Paketi Uygulaması'nı değerlendirdi.

'Bacasız sanayi' olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını belirten Albayrak, şunları söyledi:

"Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."