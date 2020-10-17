Türkiye 'kadife sezonunda' Rusların en fazla harcama yaptığı ülke oldu

Rus VTB bankası, Türkiye'nin bu yılki 'kadife sezonunda' Ruslara açık tüm tatil yerleri arasında VTB müşterilerinin en fazla harcama yaptığı ülke olduğunu duyurdu.

Rus VTB bankası basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, eylül ve ekim ayının ilk haftasında bu sezon Ruslara açık tüm tatil yerleri arasında VTB müşterilerinin harcamalarında lider ülke oldu.

Açıklamada, "Türkiye, Eylül ayı ve Ekim ayının ilk haftasında bu sezon Ruslara sunulan tüm tatil yerleri arasında VTB müşterilerinin harcamalarında lider ülke oldu. Harcama hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre 113 milyon ruble artarak 1.15 milyar rubleye ulaştı" denildi.

VTB'nin ‘Banka Kartları ve Hesaplar’ Departmanı Başkanı Kseniya Andreyeva, Türkiye'deki Rus turistlerin harcamalarındaki artışın, daha pahalı olanlar da dahil olmak üzere, diğer popüler tatil destinasyonlarının çoğuna erişilememesinin yanı sıra, Ağustos ortasına kadar Rusların daha fazla bir bütçe biriktirmesine olanak tanıyan seyahat yasağıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.

Ruslara açık yabancı ülkelerde, VTB müşterilerinin şu anki ‘kadife sezonunda’ yaptığı toplam harcama 2 milyar ruble olarak gerçekleşti, bu rakam pandemi nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı.

Mısır'da, VTB müşterileri ‘kadife sezonu’ sırasında geçen yılın sonuçlarına yakın olan yaklaşık 11 milyon ruble harcadı. Rusların seyahat ettiği ülkelerin geri kalanı harcamalarda önemli bir düşüş yaşadı. BAE'de turist harcamaları yüzde 54, İngiltere'de yüzde 48, Belarus'ta yüzde 40, Maldivler'de yüzde 36, İsviçre'de yüzde 30 oranında azaldı.

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 27 Mart’tan itibaren diğer ülkelerle düzenli uçuşlar ve charter seferlerini durdurmuştu. Tahliye amaçlı seferler, kargo, posta, tıbbi ve insani uçuşlar ile servis amacıyla yapılan boş uçak nakli, yakıt ikmali amacıyla Rusya’ya iniş yapan transit seferler ve hükümetin kararıyla düzenlenen bazı uçuşlar istisna tutulmuştu.

Rusya, ağustos ayından itibaren Türkiye, İngiltere, Tanzanya, İsviçre, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Güney Kore ile Maldivlere direkt uçuşları başlatmıştı. Ekim ayı ortasında hükümet, karşılıklı olarak Sırbistan, Küba ve Japonya ile uçuşların yeniden başlatılmasına ilişkin kararı onaylamıştı.