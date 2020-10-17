Suudi Arabistan'da boykotun fotoğrafı: Türk mallarına dokunmayın

Suudi Arabistan'da bir market Türk markası olan Korkmaz Çelik'in ürünlerinin üzerine "Türk mallarına dokunmayın" yazarak satışına engel koydu.

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına resmi olmayan boykotu sürüyor. Hükümetin Türk mallarını mağaza ve marketlerinde satmamaları için yaptığı baskı karşılık buldu.

Dünya'dan Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren bir markette çekilen fotoğrafla boykot uygulaması da görüntülenmiş oldu. Türk markası Korkmaz Çelik'in ürünlerini raflardan kaldırarak bir alana toplayan market, müşterilerin satın alma yapmasına engel koydu.

Market bu alanı alışverişe kapatarak "Türk mallarına dokunmayın" yazılı kağıtlar yapıştırdı. Müşterilerini Türk mallarını almamak üzere uyaran marketin fotoğrafları tepki yarattı.

Diğer taraftan Suudi Arabistan'da vatandaşların Türk mallarına karşı destek kampanyaları başladı. Türkiye'yi destekleyen Arap aktivistlerden ortak paylaşımlar yapıldı. "Sen mazlumu yalnız bırakmadın, sen de yalnız değilsin Türkiye" paylaşımları öne çıktı.

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