Türkiye, Suudi Arabistan'a soruşturma açtı

Suudi Arabistan'ın Türk mallarının ülkeye sokulmaması konusunda ithalatçılara ve lojistik firmalarına uzun süredir baskı yaptığı, 1 Ekim'den itibaren de Türkiye menşeli hiçbir ürünün girişine izin verilmediği, Türkiye'de ev satın alan vatandaşlarını izlemeye aldığı, Arap yatırımcılara da 'Evleri satın' baskısı yaptığı öne sürülüyor.
Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre bu gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı, PETKİM'in başvurusu üzerine Suudi Arabistan’a 'alçak yoğunluk polietilen (LPDE) ithalatında fiyatları düşürdüğü' iddiasıyla damping soruşturması açtı. Soruşturma sonunda iddiaların doğru olduğuna karar verilirse bu ülkeden yapılan ithalata anti damping önlemi olarak ton başına ek vergi getirilebilecek.
Türkiye bu ürünü en çok Suudi Arabistan’dan ihraç ediyor.
Ürünün ihracat fiyatının 2017-2019 dönemi ile 2018-2020 (6 aylık) döneminde önemli ölçüde düştüğü, Suudi Arabistan’ın üretim kapasitesiyle küresel pazarda önemli konuma sahip olduğu belirtilen tebliğde, 'bu yılın ilk 6 ayında yapılan ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı' tespiti dikkat çekti.
'İthalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir'
Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir."
'PETKİM bu başvuruyu önceden yapmıştı'
Geçici önlem gelebilir
Soruşturma sonunda bu ülkeden yapılan ithalata damping önlemi olarak kilo veya ton başına ek vergi getirilebileceğini ifade eden yetkililer, soruşturmanın diğer katılımcıların yanıtlarına göre 12 ila 18 ay sürebileceğini, bu tür soruşturmaların ortalama 9 ayda tamamlandığını anlattı.
Bu süreçte Suudi Arabistan’ın işbirliğine yanaşmaması durumunda soruşturmanın daha erken bitebileceğini belirtti. Ancak yetkililer, 'önlemde gecikilmesi durumunda telafisi güç bir zarar oluşacağına' karar verilirse 60 gün sonra geçici önlem alınabileceğini söylediler.
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