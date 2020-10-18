Kayıt
11:07 18 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Suudi Arabistan

    Türkiye, Suudi Arabistan'a soruşturma açtı

    © AFP 2020 / Ozan Köse
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 131
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/1043048589_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_56d209f0bbfcc80e643fb940c0330299.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202010181043048581-turkiye-suudi-arabistana-sorusturma-acti/

    Türk mallarına karşı gayriresmi olarak boykot uygulayan Suudi Arabistan’a karşı ilk hamle geldi. Ticaret Bakanlığı, PETKİM'in başvurusu üzerine, polietilen ile ilgili olarak Suudi Arabistan aleyhine damping soruşturması başlattı.

    Suudi Arabistan'ın Türk mallarının ülkeye sokulmaması konusunda ithalatçılara ve lojistik firmalarına uzun süredir baskı yaptığı, 1 Ekim'den itibaren de Türkiye menşeli hiçbir ürünün girişine izin verilmediği, Türkiye'de ev satın alan vatandaşlarını izlemeye aldığı, Arap yatırımcılara da 'Evleri satın' baskısı yaptığı öne sürülüyor.

    Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre bu gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı, PETKİM'in başvurusu üzerine Suudi Arabistan’a 'alçak yoğunluk polietilen (LPDE) ithalatında fiyatları düşürdüğü' iddiasıyla damping soruşturması açtı. Soruşturma sonunda iddiaların doğru olduğuna karar verilirse bu ülkeden yapılan ithalata anti damping önlemi olarak ton başına ek vergi getirilebilecek.

    ajlan.info
    Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik yeni boykot çağrısı
    Esnek ve buruşmaz özelliğe sahip bir plastik olan LDPE, oyuncak, film şişe, valiz, dondurulmuş yiyecek paketleri gibi pek çok plastik ürünün elde edilmesinde kullanılıyor.

    Türkiye bu ürünü en çok Suudi Arabistan’dan ihraç ediyor.

    Ürünün ihracat fiyatının 2017-2019 dönemi ile 2018-2020 (6 aylık) döneminde önemli ölçüde düştüğü, Suudi Arabistan’ın üretim kapasitesiyle küresel pazarda önemli konuma sahip olduğu belirtilen tebliğde, 'bu yılın ilk 6 ayında yapılan ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı' tespiti dikkat çekti.

    'İthalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir'

    Suudi Arabistan bayrağı
    © Wikipedia
    Suudi Arabistan'da boykotun fotoğrafı: Türk mallarına dokunmayın
    Petkim’in zarara ilişkin olarak sunduğu, bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirme tebliğde özetle şöyle yer aldı: "Petkim’in 2019 yılında 2017 yılına göre üretim ve yurtiçi satış miktarı, birim yurtiçi satış fiyatı, yurtiçi satışlardan ürün kârlılığı, toplam birim kârlılığı, ürün nakit akışı ve kapasite kullanım oranı gibi temel ekonomik göstergelerinin bozulma gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, 2020 yılı ilk 6 aylık döneminde 2019 yılı ilk 6 aylık dönemine göre yerli üretim dalının üretim miktarı, birim yurtiçi satış fiyatı ve kapasite kullanım oranı gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu kaydedilmiştir.

    Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir."

    'PETKİM bu başvuruyu önceden yapmıştı'

    Faik Öztrak
    © AA
    CHP Sözcüsü Öztrak'tan Suudi Arabistan çıkışı: Saray hükümetinden, nedense tek çıt çıkmıyor
    Yetkililer, Hürriyet’in, "Bu başvuru Suudi Arabistan’a yönelik bir tepki soruşturması mı?" sorusuna “PETKİM bu başvuruyu daha önce yapmıştı. Suudi Arabistan, ülkemizde bu ürünün tedarikinde ilk sırada yer alıyor. İncelemede başvurudaki veriler tutarlı bulunarak soruşturma açılmasına karar verildi. Zaten Türkiye uluslararası ticaret kurallarına uyan bir ülke. Soruşturmada damping yapmadığı anlaşılırsa önlem uygulamak mümkün değil. Aksi durumda ülke olarak cezalandırılmanız kaçınılmaz” yanıtını verdi.

    Geçici önlem gelebilir 

    Soruşturma sonunda bu ülkeden yapılan ithalata damping önlemi olarak kilo veya ton başına ek vergi getirilebileceğini ifade eden yetkililer, soruşturmanın diğer katılımcıların yanıtlarına göre 12 ila 18 ay sürebileceğini, bu tür soruşturmaların ortalama 9 ayda tamamlandığını anlattı.

    Bu süreçte Suudi Arabistan’ın işbirliğine yanaşmaması durumunda soruşturmanın daha erken bitebileceğini belirtti. Ancak yetkililer, 'önlemde gecikilmesi durumunda telafisi güç bir zarar oluşacağına' karar verilirse 60 gün sonra geçici önlem alınabileceğini söylediler.

     

    Etiketler:
    Ticaret Bakanlığı, Polietilen, PETKİM, Damping, Boykot, Soruşturma, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması'nda üçüncülük kazanan ABD'li fotoğrafçı Dr. Igor Siwanowicz'in atlı su salyangozunun dili fotoğrafı
    2020 Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar
    Karikatür
    İkinci Rus Kovid-19 aşısı EpiVakKorona tescil edildi
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet