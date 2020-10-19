Küresel piyasalardaki iyimserliğe Türkiye piyasaları da eşlik ederken Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kazanarak haftaya başladı. Dolar/TL 7.90'ın altına geriledi. Hisse senetleri piyasasında da alıcılı bir seyir yaşanıyor.

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz hafta 7.96 ile rekor seviyeleri gördükten sonra ağırlıklı olarak 7.93-7.95 hattında hareket eden dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 7.90'ın altına geriledi.

Dünya'nın aktardığına göre, euro/TL de benzer bir grafik çizerek 9.23'ler düzeyine kadar çekildi.

Borsa İstanbul'da hisse senetleri ise ortalama yüzde 0.6 primle 1.199 puandan işlem görüyor.

Bu hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı kurların yönü için belirleyici verisi olarak izleniyor.