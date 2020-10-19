BIST 100, 3 ay sonra 1.200 puanı aştı

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, 3 ay sonra 1.200 puanı aşarken yükselişte bankacılık hisseleri ve menkul kıymet yatırım ortalıkları endeksindeki performans etkili oluyor. Analistler, bugünkü yükselişte MB'nin faiz artışı ihtimalinin fiyatlandığına işaret ediyor.

Küresel piyasalardaki pozitif seyir ve Merkez Bankası'nın gelecek perşembe günkü PPK toplantısında faiz artışına gidileceği beklentisi hisse senetlerine alım getirdi.

Açılıştan itibaren kademeli olarak yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk bölümünde 1.200 puanın üzerine çıktı. 3 ay sonra ilk kez 1.200 puanı aşmış oldu. BIST 100 son olarak 27 Temmuz'da 1.200 puanı görmüştü.

Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.240 puanın direnç, 1.180 ve 1.150 puan seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul neden yükseliyor?

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 14:20 itibarıyla önceki kapanışa yüzde 0.95 artışla 1.204 seviyesine ulaştı. Analistler, TCMB'den faiz artırım beklentisi fiyatlandığına işaret ederken normalleşme adımı, artı reel getiriye doğru yönelim ve enflasyonla mücadelede proaktif hamlelerin devamına ilişkin beklentiler BIST 100'ü yukarı taşıyor.