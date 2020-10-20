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    TOGG batarya için Çinli Farasis'le anlaştı

    © AA / TOGG
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202010201043060788-togg-batarya-icin-cinli-farasisle-anlasti/

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçti. Varılan anlaşmaya göre, TOGG'un batarya modülü ve paketi Türkiye'de üretilecek.

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araçlarda kullanılacak bataryaların geliştirilmesi ve üretimi için Çinli Farasis ile mutabakat zaptı imzaladı.

    TOGG ve Farasis tarafından, Bilişim Vadisi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla imzalanan kapsamlı niyet mektubu sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, Farasis ile birlikte geliştirilen batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretiminin yanında, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunacak stratejik ortaklık seçeceğinin de titizlikle değerlendirildiği bildirildi.

    © AA / TOGG
    Bilişim Vadisi’nde TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Farasis Avrupa Organizasyonu Yöneticisi Sebastian Wolf'un katılımıyla kapsamlı niyet mektubu imzalandı.

    Batarya modülü ve paketi Türkiye'de üretilecek

    Varılan anlaşmaya göre TOGG’un batarya modülü ve paketinin Türkiye’de üretileceği aktarılan açıklamada, iki şirketin, batarya hücresi tedarikinin yanında imzaladıkları kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişleteceği ifade edildi.

    TOGG
    © İHA / UĞUR ÇETİN
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    Açıklamada, "TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki yönetim merkezinde imzalanan stratejik ortaklığın genel prensiplerini içeren ortak girişim şirketi niyet mektubuna göre 2020 yıl sonuna kadar ortak girişim şirketinin kapsamlı iş planı oluşturulacak ve ortaklığın hukuki zemini bu süre zarfında detaylandırılacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda iki şirketin yönetim kurullarında son değerlendirme onaylardan sonra 2021 yılı başında ortak girişim şirketinin hukuken kurulması hedefleniyor" denildi. 

    TOGG ve Farasis arasında kurulması hedeflenen ortak girişim şirketinin iş planında tarafların en önem verdikleri konuların başında yerlilik geldiği belirtilirken, iş planı dahilinde batarya hücresinin de Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi konularının da detaylı bir şekilde değerlendirileceği, özellikle hücre kimyası konusunda geliştirilecek yetkinliklerin uzun vadede her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağı kaydedildi.

    'TOGG'un mobilite ekosistemi, önemli bir bölgesel oyuncu haline gelecektir'

    Açıklamada, imza töreni sonrası konuşmasına yer verilen TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Farasis ile birlikte kurulacak ortak girişim şirketi de ülkemizin enerji sisteminin verimliliğini artırmaya aday bir girişim olacak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, temiz ve verimli bir enerji sistemi geliştirmemizi hızlandıracak. Bu sayede TOGG’un mobilite ekosistemi, teknoloji geliştiren, ciddi ekonomik değer yaratan, önemli bir bölgesel oyuncu haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

    © Fotoğraf : Twitter
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    TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise "2018 yılından bu yana, olası yerli iş birlikleri de dahil, 30’un üzerinde küresel batarya tedarikçisini gizlilik anlaşmaları çerçevesinde (NDA) değerlendirmiş, bunların içinden teknik, ticari ve stratejik kriterlerimizi en iyi karşılayan, dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis batarya iş ortağımız olarak seçilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

    Karakaş, "Günümüzde elektrikli araçlar için en önemli ve temel teknolojilerden biri olarak görülen Li-Ion batarya teknolojisinin Farasis gibi önemli bir oyuncu ile ülkemize gelmesi oldukça önemlidir. TOGG’un, sıfır emisyonlu elektrikli araçlarını geliştirirken ülkemizdeki teknolojik dönüşümü de tetikleyeceğini başından beri dile getiriyorduk. Bu iş birliği elektrikli araç bataryası üretmenin ötesine geçecek, ülkemizde batarya Ar-ge yetkinliklerini geliştirecek, otomotiv üreticilerinin elektrikli araç projelerini Türkiye’ye taşımalarını tetikleyecek, Farasis’in ürün gamında bulunan otomotiv dışı enerji depolama ürünleriyle birlikte enerji depolama işini büyütecek ve ortak girişim şirketinin kendi geliştireceği markasıyla, sorumlu olduğu bölgede Farasis’in münhasır temsilcisi olarak çok önemli yeni bir ekonomik değer üretecektir" dedi.

    'TOGG ile ortak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz'

    Niyet mektubu imza törenine çevrimiçi olarak katılan Farasis Kurucu Ortağı ve CEO'su Dr. Yu Wang ise Türkiye’nin bölgesindeki en önemli otomotiv ülkelerinden biri olduğunu dile getirdi.

    Yerli otomobil
    © AA
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    üzere yola çıkan TOGG ile iş birliği yapmak bizim temel stratejilerimiz doğrultusunda attığımız doğal adımlardan biri oldu. TOGG doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi yaparken, batarya konusunda öncü şirketimizin iddialı büyüme planlarını desteklemek için biz de elektrifikasyon için bir sonraki büyük pazar olarak gördüğümüz Türkiye'den daha ideal bir lokasyon, TOGG’dan daha ideal bir ortak düşünemezdik. Gerek Türkiye’de ortaya çıkacak ihtiyaçlara gerekse bölgeden gelecek talepleri karşılamak üzere bu niyet mektubuna imza attık. Batarya tedarikiyle başlayan bu iş birliğinin uzun vadeli bir ortaklığa dönüşecek olmasından dolayı heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bilişim Vadisi’ndeki imza törenine bizzat katılan ve iş birliğini çalışmalarını en başından beri yürüten Farasis Avrupa Organizasyonu Yöneticisi Sebastian Wolf da "TOGG ile görüşmelerin en başından beri her iki şirketin de bireysel mobilitenin geleceğini elektriklendirme konusunda aynı heyecanı paylaştığını gördük. Türkiye’de gerek otomotiv gerekse otomotiv dışı pazarda Li-Ion akülere olan talepte önemli bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Bu nedenle, bölgedeki ilk elektrikli araç bataryası üretim şirketini kurmak için TOGG ile ortak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

    Farasis Energy, 2002 yılında ABD'de kuruldu

    Öte yandan açıklamaya göre, Farasis Energy (Ganzhou) Ltd.'nin selefi olan Farasis Energy Inc., 2002 yılında ABD'de kuruldu. Enerji yoğunluğu ile öncü olan Li-ion pillerle Çin ve Avrupa'da yayıldı. Farklı pazarlarda geniş bir pil çözümleri portföyü sundu ve küresel müşteriler oluşturdu. 

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    © AA
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    Şirket, 3 küresel Ar-Ge merkezi ve 4 binden fazla çalışanıyla şu anda BEV (pilli elektrikli araç) pazarı için en büyük kesecik (pouch) tipi hücre üreticilerinden ve batarya geliştirme, üretim ve kullanım ömrünün sonuna kadar tek elden enerji depolama çözümü sunabilmekte olan Farasis Avrupa'da yüzde 100 CO2 nötr fabrika kuran ilk pil hücresi üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor.

    Farasis’in kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği önemli adımlar şöyle sıralandı: 

    "2002'de dünyada en çok kullanılan batarya kimyası olan NMC’yi geliştirmek üzere Dr. Yu Wang ve Dr. Keith Kepler tarafından kuruldu. 2009'da en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de Farasis Enerji kuruldu. 2010-2015'te ABD ve Avrupa'ya elektrikli motosikletler, yardımcı güç üniteleri, forkliftler ve özel araçlar sunuldu. 2015'te Çin’in önde gelen OEM’lerinden BAIC ile çalışmaya başladı. 2018-2019'da elektrikli araçlar konusunda öncü Çinli otomotiv üreticilerinden ve Daimler (Mercedes-Benz) ile bir dizi elektrikli araç bataryası çözümleri üzerine programlar başlattı. 2020'de ilk halka arz (IPO) kapsamında 5 milyar doların üzerinde bir şirket değerlemesine ulaştı ve Daimler, yüzde 3’lük katılımla Farasis’in stratejik ortağı oldu."

    Etiketler:
    ABD, Li-Ion batarya, Anlaşma, Farasis, Mehmet Gürcan Karakaş, Rifat Hisarcıklıoğlu, araç bataryası, batarya, Çin, Yerli otomobil, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu, TOGG
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