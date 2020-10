PS Plus aboneliğinde zamlı dönem başlıyor: Son gün 29 Ekim

PlayStation Plus abonelik ücretinde zamlı dönem 29 Ekim'de başlayacak. Bir yıllık abonelik ücreti 180'den 240 liraya yükselecek.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, PlayStation Plus’ın Türkiye fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 ay ertelenen yüzde 66’ya varan zamlı fiyatlar, 29 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ağustos ayında yapılan açıklamaya göre 1 aylık PS Plus aboneliği 40 TL, 3 aylık PS Plus aboneliği 100 TL, 12 aylık PS Plus aboneliği ise 240 TL oldu.

Sony’nin bu hizmetinin güncel fiyatları ise şöyle:

PlayStation Plus 1 aylık abonelik: 24 TL

PlayStation Plus 3 aylık abonelik: 75 TL

PlayStation Plus 12 aylık abonelik: 180 TL