ABD: Belarus piyasa ekonomisine sahip değil

ABD Ticaret Bakanlığı, Minsk'in ülke statüsünün gözden geçirilmesi talebine yanıt olarak Belarus ekonomisinin piyasa dışı olmaya devam ettiğini açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "ABD'nin anti-damping yasasına uygun olarak Belarus’un, piyasa dışı ekonomiye sahip ülke olarak kaldığına karar verildi. Bu kararın bir sonucu olarak, bakanlığın anti-damping uygulamalarındaki damping sınırlarının hesaplanması açısından Belarus piyasa dışı bir ekonomi olarak görülmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Belarus yönetimi, ABD’nin bu ülkeden çelik çubuk ve filmaşin ithalatına yönelik damping kararlarının gözden geçirilmesi bağlamında, piyasa dışı ekonomi statüsünün yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunmuştu.