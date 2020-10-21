Albayrak: Kalkınma Fonu girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bölgesel kalkınma, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen Kalkınma Fonu'nun girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetine sunulduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda girişimci ve yatırımcıların yanında olduklarını ifade etti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu' girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu."

Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız!

Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen "Kalkınma Fonu" girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu.



Üretmeye ve çalışmaya devam!#YEPHedeflerSonuçlar pic.twitter.com/pZ5abxoMT4 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 21, 2020

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