Albayrak: Kalkınma Fonu girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda girişimci ve yatırımcıların yanında olduklarını ifade etti.
Albayrak, şunları kaydetti:
"Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu' girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu."
Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 21, 2020
Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen "Kalkınma Fonu" girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu.
Üretmeye ve çalışmaya devam!#YEPHedeflerSonuçlar pic.twitter.com/pZ5abxoMT4
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)