Rusya ile Ukrayna uzun yıllardan beri ilk kez ticari işbirliğini görüşüyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da, 2014 yılının ocak ayından beri ilk kez Ukrayna ile ticari ve ekonomik işbirliğinin ele alındığı bir görüşmenin yapıldığı bildirildi.

Video konferans yoluyla düzenlenen görüşme, Rusya Ticaret ve Sanayi Odası (TPP) ve Ukrayna Mühendisler ve İşverenler Cemiyeti (Ukrmaşstroy) tarafından organize edildi.

Rus heyetini TPP Başkanı Sergey Katırin başkanlığındaki heyet temsil ederken Ukrayna tarafından görüşmeye, Ukraynalı muhalif liderlerinden Viktor Medvedçuk, Ukraynalı milletvekili Aleksandr Koltunoviç ve Ukrmaşstroy Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Saçenko katıldı.

Ukrmaşstroy, Ukrayna’da faaliyet gösteren 240 işletmeden oluşuyor. Daha önce Medvedçuk, Rusya’ya ithalatın durması nedeniyle bu işletmelerin yüzde 10 ilâ 30 kapasitede çalıştığını dile getirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı Ukraynalı sanayi işletmelerinin ürünlerinin ülkeye girişine izin verilmesi teklifine sıcak baktığını açıklamıştı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de Ukrayna tarafının bu adıma yanıt vermesini umduklarını dile getirmişti.