Muhalefet alkollü içeceklerden alınan vergileri eleştirdi: 'Herkes kimyager olmaya başladı'

Muhalefet partileri, alkollü içeceklerden alınan vergileri eleştirdi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş "Osmanlı’da IV. Murat’tan sonra bu tarz yasaklar konmuş ve başarılı olunamamıştır" derken, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da "Vergiler yüksek olduğu için herkes kimyager olmaya başladı" tepkisini gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekilleri, gıda, tarım ve orman alanında değişiklikler yapan kanun teklifinin görüşmelerinde alkollü içeceklerden alınan vergileri eleştirdi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre sahte içki nedeniyle ölüm sayısı dün 70'e çıkarken, eleştiriler Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

Ayhan Altıntaş (İyi Parti Ankara Milletvekili): "Alkol ve tütün ürünlerinin alımını zorlaştırmak kullanımı azaltacak tedbirler olarak görülmemelidir. Zira Osmanlı’da IV. Murat’tan sonra bu tarz yasaklar konmuş ve başarılı olunamamıştır."

Okan Gaytancıoğlu (CHP Edirne Milletvekili): "Vergiler yüksek olduğu için herkes kimyager olmaya başladı. Eline bir alkolmetre alıyor, evde içki yapmaya çalışıyor. Yurttaşlar içki tüketimine karşı bilinçlendirilir bunun yolu bu. Alkolikler bile içkiye sizin sarıldığınız kadar sarılmadı."

Mahmut Toğrul (HDP Gaziantep Milletvekili): "100 liralık bir alkol ürününü düşünün; girdisi 17.5 lira, 82.5 lirası vergi. Yüksek vergilerle kaçağın önünü açıyorsunuz."