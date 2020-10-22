Yargıtay'dan göz hakkı kararı: Bahçeden izinsiz meyve koparanlara kötü haber

Halk arasında ‘göz hakkı’ olarak bilinen, bahçelerden meyve sebze koparmanın hırsızlık suçunu teşkil ettiği Yargıtay kararı ile kesinlik kazandı. Tarla sahibinden izinsiz karpuz alan iki kişi, hırsızlık suçundan sanık sandalyesine oturdu. Yargıtay, 86 lira değerindeki karpuzu izinsiz alan sanıkların ’hırsızlık’ suçunun işlediğine hükmetti.

Sıcak havanın da etkisiyle bunalan baba oğul, karpuz tarlasına girerek tarla sahibinden izinsiz karpuz aldı. Bu esnada tarlanın öbür ucunda çalışan karpuzların sahibi, baba-oğlu durdurdu.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili tutanak tuttu. Cumhuriyet savcısı, soruşturmayı tamamlayarak iki sanık hakkında ‘hırsızlık’ suçundan iddianame hazırladı.

Asliye Ceza Mahkemesi, hırsızlığın teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 35. maddesi kapsamında iki sanığa mahkumiyet verdi. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Ceza Dairesi girdi.

Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı: