Varank: Son 10 senenin rekorunu kırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1.06'ya yükselip son 10 yılın rekorunun kırıldığını belirterek "Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64.2'sini, Ar-Ge finansmanının da yüzde 56.3'ünü özel sektör gerçekleştirdi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun '2019 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması' sonuçlarını değerlendirdi.

Ar-Ge konusunda sağlanan ilerlemeye dikkati çeken Varank, "2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1.06'ya yükseldi. Son 10 yılın rekorunu kırdık. Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64.2'sini, Ar-Ge finansmanının da yüzde 56.3'ünü özel sektör gerçekleştirdi" değerlendirmesinde bulundu.

2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi.



Son 10 senenin rekorunu kırdık!



Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor.



Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi 👏👏 pic.twitter.com/DSNqmiRQoN — Mustafa Varank (@varank) October 23, 2020

Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, 2009'da yüzde 0.8 seviyesinde bulunan Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı, 2013'te yüzde 0.81'e, 2018'de yüzde 1.03'e ve geçen yıl da yüzde 1.06'ya yükseldi.