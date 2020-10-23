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    Euro banknotlarında Avrupa mimarisinden örnekler bulunuyor.

    Euro/TL rekor güncelledi: Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

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    Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararıyla tarihi seviyelerini 7.97'nin üzerine taşıyan dolar/TL, bugün rekor seviyelerin hemen altında seyrediyor. Euro/TL ise 9,4489 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

    Yurt içi piyasalarda tüm dikkatlerin çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının dün sürpriz bir kararla faizi değiştirmeden tamamlanmasının ardından, gözler yeniden jeopotilik gelişmelere döndü. Dünkü kararın ardında 7,97'nin üzerine çıkarak rekor tazeleyen dolar/TL, haftanın son işlem gününde zirvenin hemen altında değerleniyor. Euro/TL ise 9.4489 ile dünkü rekor seviyelerini bir kademe daha yukarı taşıdı. 

    Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler izleniyor

    Özellikle Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz gelişmeleri yakından izlenmeye devam edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumunun çok sert olduğunu fakat ortak bir yol bulabileceklerini ifade etti.
    Doğu Akdeniz'de de NAVTEX üzerinden karşılıklı hamleler devam ediyor. Türkiye dün Araştırma Gemisi Oruç Reis için yeni bir Navtex yayınlayarak araştırma süresini 27 Ekim'e kadar uzattı.

    Türkiye'de beklenen önemli bir veri bulunmuyor. TÜİK tarım ürünleri üretim tahmini, TOBB açılan ve kapanan şirket rakamlarını açıklayacak.

    Küresel piyasalar yatay seyirde

    ABD başkanlık seçimine iki hafta kalması ve canlandırma paketi görüşmelerinin bir sonuca ulaşmasının beklenmesiyle tedbirli davranan yatırımcıların etkisiyle küresel borsalar sınırlı değişim gösterdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yatay seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.2 yükseldi. Çin lokomotif endeksi de yüzde 0.2 yükseliş kaydetti. ABD vadelilerinde de yüzde 0,1 civarı artılar söz konusu.

    Altın dünkü yükselişin ardından bugün sakin

    Altın ABD canlandırma paketinde eninde sonunda anlaşmaya varılacağı umutlarının yatırımcının enflasyona karşı koruma olarak gördüğü altına olan talebi artırmasıyla hafif yükseldi ancak doların güçlenmesi kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1'den fazla geriledikten sonra bugün yüzde 0.1 yükselerek 1.906 dolarda seyretti. Haftalık olarak ise yüzde 0.4 yükseliş kaydetti.

    Petrol fiyatları, 3 hafta sonra kayba hazırlanıyor

    Petrol fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in COVID-19 salgını nedeniyle rekor üretim kesintisine gitmeye hazır olacağı açıklamasıyla kazanımlarını korudu. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.12 düşerek 42.45 dolarda işlem gördü. Brent petrol dün yüzde 1,7 yükselmişti. ABD hafif ham petrolü dün yüzde 1.5 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.15 düşüşle 40.61 dolarda seyretti. Brent ve ABD hafif ham petrolü üç haftadır ilk defa haftalık kayıp vermeye hazırlanıyor.

    Trump-Biden münazarası fiyatlanıyor

    ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden seçimlerden önce son kez karşı karşıya geldi. Dün gerçekleşen münazarada Biden, Trump'ın koronavirüs salgınını idare etme şeklini eleştirirken; Trump, Biden ve ailesine karşı yolsuzluk suçlamalarında bulundu. Münazarada seyirciler için bazı sürprizler olsa da yatırımcıların 3 Kasım öncesindeki tedbirli tutumunu pekiştirdi.

    S&P 500 endeksi vadeli kontratları münazaranın ardından hafif gerilese de, gün ortası işlemlerin büyük bölümünde yatay seyretti. Endeks, bir önceki gün ABD Kongresi'nin ve Beyaz Saray'ın yakında canlandırma paketine dair anlaşmaya varacağı umutlarıyla yüzde 0.5 yükselmişti.

    PMI verileri takip edilecek

    Piyasaların bugün izleyeceği en önemli veriler öncü PMI olacak. Sırasıyla Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de öncü PMI verileri yakından izlenecek (10.15, 10.30, 10.45, 11.30 ve 16.45).

    İngiltere'de perakende satışlar (09.00) verisi de diğer izlenecek veriler içinde bulunuyor.

    Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (13.30). Piyasalarda faizin yüzde 4.25 olarak kalacağı beklentisi bulunuyor.

    Etiketler:
    Rekor, Euro, Dolar
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