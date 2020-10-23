Benzinde 12 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapıldı.

Benzinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.91 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6.79 lira olacak.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



24/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 12 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) October 23, 2020

​Benzinin litresi İstanbul'da 6.86 liradan 6.74 liraya, İzmir'de 6.93 liradan 6.81 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.