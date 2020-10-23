Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu: 18 ay taksit hakkı

Yeniden yapılandırma paketi, AK Parti milletvekillerinin verdiği önergelerle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 43 maddelik torba kanun teklifine eklendi.

Kapsamlı yapılandırmaya ilişkin önergeyle ilgili bilgileri AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Muş, düzenlemelerin bir vergi affı olmadığını, geniş kapsamlı yapılandırma olduğunu söyledi. Her kurumun alacak miktarının farklı olduğunu dile getiren Muş, yapılandırmaya konu alacak toplamının 500 milyar lira civarında olduğunu aktardı.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın AK Partili Muş'un verdiği bilgilerden derlediği habere göre, halen ilgili kanunlar uyarınca kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizi ve cezaları silinecek. Bunun yerine söz konusu borçlar, YİÜFE’ye endekslenerek bugüne getirilerek yapılandırılacak.

Yapılandırmada ilk ödeme 2021 yılı Ocak ayında başlayacak. 2 ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitle toplam 36 ayda ödemeler tamamlanacak. Ödemenin peşin yapılması durumunda, YİÜFE’ye endekslenerek bulunan faiz ve cezanın yüzde 90’ı silinecek. Yapılandırma için 31 Aralık 2020’ye kadar başvuruda bulunulması gerekiyor.

Yapılandırma kapsamına giren alacaklar