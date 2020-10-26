Albayrak: Son veriler ekonominin büyüme patikasına girdiğini destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ekim ayına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu'nca açıklanan sektörel güven endeksleriyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı kapasite kullanım oranı verilerini değerlendirdi.
Son gelen verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğine dikkati çeken Albayrak, "Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.7 arttı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 74.6'dan yüzde 74.9'a yükseldi" bilgisini paylaştı.
Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 26, 2020
Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi👏 pic.twitter.com/CR0aYcmmMS
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