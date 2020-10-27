Gram altın rekor kırdı: 500 lira

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarında yaşanan artış ve dolar/TL kurundaki tarihi seviyelerin tetiklediği gram altın fiyatlarından da rekor geldi. Gram altın bugün 500 lira ile zirve yaptı.

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarında yaşanan artış ve dolar/TL kurundaki tarihi seviyelerin tetiklediği gram altın fiyatlarından da rekor geldi.

Gram altın bugün önce 499 lira ile zirve yaptı, akşam saatlerinde ise 500 lirayı gördü. ABD seçimleri öncesinde son haftaya girilmesi ve koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar küresel piyasalarda belirsizlik unsurunu artırmaya devam ediyor.

Belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli liman arayışında her zamanki gibi başrolde yine altın var. Son haftalarda bin 900 doların altında demirleyen spot altın fiyatları son 2 günde bin 900 doların üzerinde tutunmayı başardı.