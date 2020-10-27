Varank: Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır" ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, finansal piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız olduğunu belirtti.

Bakan Varank, "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır." ifadelerini kullandı.