'Dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda' diyen forum üyesi: Lütfen sövmeyin

"Dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda” mesajıyla yıllardır sosyal medyanın gündeminde olan forum üyesi 12 yıl sonra yorumunu güncelledi.

Doların dün 8 liraya yükselmesinin ardından bugün bir rekor daha geldi. Dolar kısa sürede 8.09'dan 8.15 lira seviyesine yükseldi. Kur yükseldiğinde sosyal medyada yıllardır kullanılan bir forum mesajı da yeniden gündem oldu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Donanımhaber adlı teknoloji forumunda dolar kurunun 1.7 lira olduğu 26 Ekim 2008 günü 'Blackankas' isimli kullanıcının yaptığı yorum şöyleydi: "Dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda..."

© Fotoğraf : DH Forum 'Blackankas' isimli kullanıcının 2008'deki kur yorumu

"Aileme Nasıl Bilgisayar Aldırabilirim..??" başlığına yapılan bu yorum yıllardır dolar kuru yükseldiğinde Türkiye'deki internet kullanıcılarının önüne çıkıyordu. Ancak bu kez, tam 12 yıl sonra aynı gün 'Blackankas' isimli kullanıcı dolarla ilgili yorumuna güncelleme getirdi.

'12 Yılın Ardından Üzülerek Söylüyorum...' diye başlık açan Blackankas o mesajdan 1 ay önce 1.2 TL’lik dolar kuru üzerinden bilgisayar topladığını belirtti.

"Dolar'ın 1.7'ye yükselişinin 12. yıl dönümünde sizlere selam olsun" diye mesaj atan kullanıcı, şunları söyledi:

"-Eylül ayında 1.2 den PC topladığım için öyle bir yorum yazmıştım.

-Dolar'ın yükselmesinden ben sorumlu değilim, lütfen sövmeyin.

-Sosyal Medya kullanmıyorum, hesaplar başkalarına ait.

-Gelen Ekonomi Yorumculuğu iş tekliflerinizi üzülerek reddediyorum.

-Yatırım tavsiyesi istemeyiniz.

Söylemeye gerek yok ama;

Dolar 8 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda.

Yıllar sonra görüşmek üzere, sağlıcakla kalın..."

© Fotoğraf : DH Forum 'Blackankas' isimli kullanıcının 12 yıl sonraki kur yorumu

Dolar kurunun yükselmesiyle teknolojik ürünlerin fiyatlarında artışlar bekleniyor.