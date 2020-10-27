Albayrak: Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında, yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğunu söyleyerek "Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi" ifadelerini kullandı.

Albayrak, bugün Citigroup tarafından video konferans yöntemiyle organize edilen yatırımcı görüşmeleri toplantısında konuştu.

Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, Albayrak, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki imkanları aktardı.

Toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 70'ten fazla şirketin temsilcileri katıldı.

Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

- Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı.

- Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var.

- Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor.

- Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi.

- Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi.

- Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanları, lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücüdür.

- Türkiye, hızlı ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar.

- Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor.