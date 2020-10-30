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    FILE PHOTO: The logos of Amazon, Apple, Facebook and Google are seen in a combination photo from Reuters files. REUTERS/File Photos/File Photo

    ABD'li teknoloji devleri gelirlerini artırdı

    © REUTERS / REUTERS FILE PHOTO
    Ekonomi
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    ABD'li teknoloji devleri Apple, Amazon, Facebook, Twitter ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet, bu yılın temmuz-eylül döneminde gelirlerini artırdı.

    Apple, Amazon, Facebook, Alphabet ve Twitter'ın yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançoları açıklandı.

    Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın temmuz-eylül dönemini bilançosunda dördüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 64.7 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 64 milyar dolar gelir elde etmişti.

    Firmanın geçen yılın aynı döneminde 13.7 milyar dolar olan net karı ise yüzde 7.4 azalarak 12.7 milyar dolara geriledi. Şirketin hisse başına karı bu dönemde 0.76 dolardan 0.73 dolara düştü.

    iPhone satışları azaldı, iPad ve Mac satışları arttı

    Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon satışları azaldı, tablet ve bilgisayar satışları arttı.

    iPhone satışlarının tutarı temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.7 azalarak 26.4 milyar dolara geriledi.

    Aynı dönemde iPad satışları yüzde 45.9 artışla 6.8 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 29.2 artışla 9 milyar dolara ulaştı.

    Amazon'un satışları yüzde 37 arttı

    Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un satışları üçüncü çeyrekte de artmaya devam etti.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yılın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 96.1 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 70 milyar dolar olarak kayda geçmişti.

    Amazon'un net karı da bu dönemde 6.3 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar 2.1 milyar dolar seviyesindeydi.

    E-ticaret devinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4.23 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 12.37 dolara ulaştı.

    Facebook'un geliri yüzde 22 arttı

    Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook da bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirini ve karını artırdı.

    Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 21.5 milyar dolara yükseldi. Facebook, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 17.7 milyar dolar gelir elde etmişti.

    Şirketin net karı da bu çeyrekte yüzde 29 artışla 7.8 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2019'un temmuz-eylül döneminde 6.1 milyar dolar net kar elde etmişti.

    Facebook'un geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2.12 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 2.71 dolara yükseldi.

    Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış görüldü. Günlük aktif kullanıcı sayısı, eylül itibarıyla yıllık bazda yüzde 12 artarak 1.82 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 12 artışla 2.74 milyar oldu.

    Alphabet net kar ve gelirini artırdı

    Google'ın ana kuruluşu Alphabet de yılın ikinci çeyreğinde yaşanan düşüşün ardından üçüncü çeyrekte gelir ve karını artırdı.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 46.2 milyar dolara çıktı. Firma, 2019'un temmuz-eylül döneminde 40.5 milyar dolar gelir açıklamıştı.

    Alphabet'in net karı ise bu dönemde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 59.1 artışla 11.2 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 7.1 milyar dolar net kar elde etmişti.

    Firmanın geçen yılın temmuz-eylül döneminde 10.12 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 16.4 dolara çıktı.

    Twitter'ın geliri arttı, karı azaldı

    Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter'ın ise yılın üçüncü çeyreğinde geliri arttı, karı azaldı.

    Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 936.2 milyon dolara yükseldi. Şirket, 2019'un temmuz-eylül döneminde 823.7 milyon dolar gelir sağlamıştı.

    Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği kar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 28.6 milyon dolara geriledi. Şirketin karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 36.5 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

    Öte yandan, Twitter'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 187 milyona ulaştı.

    Etiketler:
    Alphabet, Twitter, bilanço, Gelir, Google, Facebook, Amazon, Apple, ABD
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