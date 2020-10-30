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    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi

    Dış ticaret açığı eylülde yüzde 190 arttı

    © REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo
    Ekonomi
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    İhracat eylül ayında yıllık bazda yüzde 4.8 artarken ithalat ise yüzde 23 yükseldi. Böylece dış ticaret açığındaki artış yüzde 189.6 olarak gerçekleşti.

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki  yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 23 artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Eylül ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 8.4, ithalat yüzde 15.5 arttı.

    9 aylık ihracat yüzde 11 geriledi

    Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Eylül  döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 azalarak 118 milyar 325 milyon dolar, ithalat yüzde 1.5 artarak 156 milyar 186 milyon dolar oldu.

    Eylülde dış ticaret açığı 4.8 milyar dolar

    Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 189.6 artarak 1 milyar 667 milyon dolardan, 4 milyar 828 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Eylül ayında yüzde 90.2 iken, 2020 Eylül ayında yüzde 76.8'e geriledi.

    Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 79.5 arttı

    Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 79.5 artarak 21 milyar 93 milyon dolardan, 37 milyar 862 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Eylül döneminde yüzde 86.3 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75.8'e geriledi.

    İhracatta Almanya, ithalatta Çin zirvede

    Eylül ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 517 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 142 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 947 milyon dolar ile ABD, 799 milyon dolar ile İtalya, 798 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,5'ini oluşturdu.

    İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Eylül ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 161 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 71 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 553 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 122 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 83 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.3'ünü oluşturdu.

    Etiketler:
    Birleşik Krallık, Irak, İtalya, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Çin, Rusya, Ekonomi, Türkiye, Dış ticaret açığı, Dış ticaret, İhracat, İthalat
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