Dolar/TL 8.35'in üzerini gördü

Merkez Bankası'nın yeni sıkılaştırma hamleleri sonrası 8.26'ya kadar çekilen dolar/TL, gün ortasında rekor seviyelerini 8.35'in üzerine çıkardı. Euro/TL ise 9.75'in üzerinde el değiştiriyor.

Yurt içi piyasalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle verilen 1.5 günlük aranın ardından hareketli bir gün geçiriyor.

Yoğun veri akışının takip edildiği günde dolar/TL öğle saatlerinde 8.3531'le rekor seviyelerini güncelledi. Piyasa açılış dakikalarına yakın Merkez Bankası'ndan gelen yeni sıkılaştırma hamlesiyle dolar/TL 8.2670'e kadar çekilmişti.

Dünya'nın aktardığına göre, sonrasında gelen tepki alımlarıyla birlikte kur gün ortasında 8.3531'le tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Dün 9.7811 ile rekor kıran euro/TL de benzer hareketlerle 9.66'ya kadar çekildikten sonra 9.75'lerden el değiştiriyor.