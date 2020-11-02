Bakan Pekcan ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Pekcan, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5.6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracatının yüzde 5.6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı" dedi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracattaki kapasitesini koruduğunu ifade eden Pekcan, bununla da kalmayıp yeni ve tarihi rekorlarla hedefler doğrultusunda güçlü adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Pekcan, başarılı ihracat rakamları yakaladıklarını belirterek, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5.6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayına göre de ihracatımızı 8.3 artırmış olduk. 17 milyar doların üzerinde gerçekleşen bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı" diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen 17.3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi niteliğini taşıdığını vurgulayan Pekcan, bunun reel sektörün direncini ve gücünü gösterdiğini dile getirdi.

Pekcan, "17.3 milyar dolarlık ekim ayı ihracatı aynı zamanda, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak ve pandemi sonrasında en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının ayrı bir teyididir" değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, 3. çeyrekte, 2. çeyreğe göre bir toparlanma süreciyle beraber ihracatta yüzde 34 artış gerçekleştiğine dikkati çekerek, ekim ayında yakalanan bu trendin de ihracat artışının devam edeceğinin bir teyidi anlamında olduğunu bildirdi.

Ekimde ithalatın yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Pekcan, "Bu ithalatın yüzde 87.8'i ham madde ve yatırım mallarından oluşmaktadır. Dış ticaret hacmimiz 37 milyar 62 milyon dolara ulaşmış. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87.9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaşmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5.1 düştü'

Pekcan, dış ticaret performansına ilişkin daha anlamlı bir değerlendirme sunması açısından, altın hariç verileri de paylaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti: