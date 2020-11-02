Siemens, çalışanlarına toplamda 200 milyon euro Kovid-19 primi ödeyecek

Alman teknoloji şirketi Siemens, dünya genelinde 235 bin çalışanına toplamda 200 milyon euro 'Özel Korona Primi' ödeyeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Siemens Yönetim Kurulu'nun, dünya genelinde üst yöneticiler dışındaki tüm çalışanlara toplamda 200 milyon euro 'Özel Korona Primi' ödenmesini onayladığı belirtildi.

Siemens Yönetim Kurulu'nun, söz konusu primle çalışanların gösterdikleri üstün performansı takdir etmeyi ve salgının neden olduğu ek yükleri tanımayı amaçladığı aktarılan açıklamada, üst yöneticiler hariç şirketin her çalışanına 1000 euro'ya kadar prim ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin ödeyeceği özel primin, her ülke için Dünya Bankası'nın satın alma gücü paritesine göre ayrı ayrı ayarlanacağı belirtilerek, çalışanlara ödemenin yıl sonuna kadar yapılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser, Kovid-19 sağlık krizinde geride bırakılan ayların Siemens için de büyük zorluklar oluşturduğunu aktararak, "Birlikte, oldukça iyi bir şekilde ustalaştık. Şirket Yönetim Kurulu, bu tek seferlik özel ödemeyi yaparak meslektaşlarımızın en zor koşullarda olağanüstü performansından ve onların şirkete adanmışlığından duyduğu takdiri vurguluyor" ifadelerini kullandı.