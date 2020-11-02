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    Borsa İstanbul - BİST

    Yılda yüzde bin yükselen, cuma günü tavan olan hisse borsadan çıkarıldı

    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Ekonomi
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    Borsa İstanbul, batık olması nedeniyle 3 şirketi borsa kotundan çıkardı. Binlerce yatırımcının elindeki hisseler sadece kağıt oldu.

    Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Borsa İstanbul'da aylardır zarardaki küçük şirketlerin kağıtlarına yönlendirilen küçük yatırımcı tüm uyarılara rağmen manipülatörlerin tuzağına düşmekten kurtulmazken ilk büyük darbeyi de cuma günü aldı. Borsa dolandırıcılarının şirket sahibinin hisselerini pahalı fiyattan pazarlayıp sattığı küçük yatırımcının elindeki hisseler çöp oldu. Borsa İstanbul, Egeli &Co'ya ait 3 şirketin borsa kotundan çıkarılmasına karar verdi. Yakın İzleme Pazarı'nda (YİP) işlem gören ve daha önce Borsa İstanbul tarafından finansal yapısının bozuk olduğu belirtilerek 6 Nisan 2020 tarihinde uyarılan Egeli &Co Enerji Yatırımları ve Egeli & Co Yatırım Holding'in faaliyetini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle borsa kotundan çıkarılmasına karar verildi. Ayrıca Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı da faaliyetinin bulunmaması nedeniyle kottan çıkarıldı. Böylece binlerce yatırımcının elindeki hisseler kağıt haline döndü. Eğer şirketler bir daha borsa kotuna alınmazsa küçük yatırımcının parası uçup gidecek. Şirketlerin halk diliyle batık olması nedeniyle kottan çıkarılmış olması ise bu olasılığı ortadan kaldırıyor. 

    Yüzde bin yükseldi ama pul oldu

    Batık oldukları gerekçesiyle borsada işlem görmekten men edilen şirketlerin hisse fiyat hareketleri ile tam anlamıyla bir çok küçük ve zararda olan hissede de yaşanan akıl tutulmasını ortaya koyuyor. Egeli Yatırım'ın hisse senedi son 1 yılda yüzde bin 1170 yükselmiş. Borsa yönetiminin şirketi uyardığı 6 Nisan'dan bu yana bile şirketin hisseleri yüzde 323 tırmandı. Daha da önemlisi şirketin borsadan çıkarıldığı gün yani cuma günü hisse yüzde 9.49 zıplayarak tavan oldu. Diğer şirket Egeli Enerji hisseleri 1 yılda yüzde 537 arttı. 

    Tüm hisseler küçük yatırımcıda

    Egeli Yatırım Holding'in piyasa değeri 50 milyon lira, şirketin malvarlığı yani aktiflerinin tutarı ise 9.6 milyon TL. Şirket bu yılın ilk 9 ayında 8,4 milyon lira kar etmesine rağmen 42 milyon lira yani malvarlığının 4 katı geçmiş yıllar birikmiş zararı var. Egeli Enerji ise 6.3 milyon liralık varlığına karşın geçen yıllarda olduğu gibi zararını sürdürüyor. Yılın ilk 9 ayında 306 milyon lira zararı var. Şirketin geçmiş yıllar birikmiş zararları 35 milyon liraya ulaşmış durumda. Üçüncü şirket Egeli Tarım'ın ise 19 milyon liralık aktifine rağmen 12 milyon lira geçmiş yıl zararı bulunuyor. Şirket sadece yılın ilk 9 ayında 1.5 milyon lira zarar etti. En kötüsü de Egeli Yatırım Holding ve Egeli Tarım'da hisselerin yüzde 99'undan fazlasının Egeli Enerji'de ise yüzde 73'ünün küçük yatırımcının elinde olması. Yani şirketin borsa kotundan çıkarılması şirketin sahibi Tan Egeli'nin umurunda değil çünkü kottan çıkarılmada hiç bir zararı yok.

    Etiketler:
    Hisse, Borsa İstanbul
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