Ekimde yıllık enflasyon yüzde 11.89

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyonunu yüzde 2.13 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 11.89 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.74, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9.11 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2.13, Yİ-ÜFE yüzde 3.55 artış gösterdi. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10.64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.89 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 17.48, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 18.20 arttı.

Sanayinin 4 sektörünün ekimde yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17.01, imalatta yüzde 19.81, su temininde yüzde 12.49 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1.62 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 23.41, dayanıklı tüketim malında yüzde 22,39, dayanıksız tüketim malında yüzde 15.36, sermaye malında yüzde 24.41 artış, enerjide yüzde 2.88 azalış yaşandı.

Yıllık en fazla azalış yüzde 15.8 ile tütün ürünlerinde

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 4.26, dayanıklı tüketim malında yüzde 3.27, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.47, enerjide yüzde 2.84, sermaye malında yüzde 3.67 artış görüldü.

Yıllık en fazla azalış yüzde 15.8 ile tütün ürünleri, yüzde 11.05 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 8.85 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 47.76, ana metaller yüzde 36.12, diğer mamul eşyalar yüzde 35.11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.