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    SPK Başkanı Taşkesenlioğlu uyardı: Borsa bir oyun değildir

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    Sputnik Türkiye
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    SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, yatırımcıların borsaya artan ilgisini kendi çıkarları için kullanmaya çalışan manipülatörlerle mücadele ettiklerini belirterek, vatandaşların tuzaklara düşmemek için uyarılara kulak vermesi gerektiğini söyledi. Taşkesenlioğlu, "Borsa, bir oyun değildir. Orta ve uzun vadeli düşünülmesi gereken bir yatırım yeridir" dedi.

    Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, üst üste 15 aydır artan yerli yatırımcı sayısı, 1 milyon 900 bine yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

    Borsa İstanbul tarihinde yatırımcı sayısı açısından en uzun soluklu yükselişin gerçekleştiği bu dönemde, aylık bazda ortalama 48 bin yatırımcı pay piyasaları ile tanıştı.

    Düşük faiz ortamı nedeniyle getiri arayışı, yeni halka arzlar, dijitalleşen dünyada hesap açma ve işlem yapma kolaylığının yanı sıra pandemi döneminde artan tasarrufların etkisiyle Borsa'ya yönelen yatırımcılar için en büyük tehlike, bu sefer sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan piyasa dolandırıcıları olarak görülüyor.

    SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca manipülatif işlemlere karşı ciddi tedbirler alındığını, tespit edilen işlemler ve bu işlemleri yapan yatırımcılar hakkında yaptırımların hızlı bir şekilde uygulandığını belirtti.

    Son dönemde Borsa İstanbul'a artan ilgiyle birlikte piyasa dolandırıcılarının da bu durumdan faydalanmak istediğini ifade eden Taşkesenlioğlu, SPK olarak buna geçit vermeyeceklerinin söyledi.

    '42 kişi hakkında işlem yasağı uygulandı'

    Taşkesenlioğlu Kurul'un denetim faaliyetleri çerçevesinde, piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) ve bilgi suistimali (içeriden öğrenenlerin ticareti) suçu kapsamında, 2020 yılı içerisinde 104 gerçek ya da tüzel kişi hakkında toplam 80 milyon 599 bin 990.68 TL tutarında idari para cezası tesis ettiğini belirterek, "Sosyal medya paylaşımları ve bu paylaşımlardan sonra gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi neticesinde de toplam 8 milyon 921 bin 384.79 TL tutarında idari para cezası uygulandı" dedi.

    Borsa İstanbul - BİST
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Yılda yüzde bin yükselen, cuma günü tavan olan hisse borsadan çıkarıldı
    Ayrıca gözetim faaliyetleri kapsamında, sosyal medya mecralarında gerçekleştirilen paylaşımlar nedeniyle 42 kişi hakkında işlem yasağı uygulandığını bildiren Taşkesenlioğlu, "Bir süredir herhangi bir sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan, hatta ekonomi ve finans konularında herhangi bir bilgisi ve tecrübesi dahi bulunmayan kişi veya kişilerin, kendi menfaatlerine olacak şekilde sosyal medya ve diğer iletişim platformları aracılığıyla yatırımcıları yönlendirerek mağdur etmeye yönelik eylemleri sıkı bir şekilde mercek altına alınmıştır" ifadesini kullandı.

    Taşkesenlioğlu, sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların; bu gruptaki katılımcılar ile birlikte manipülasyon suçu işlemelerinin dışında, grupta 'al' yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıklarını da belirtti.

    Bu tip gruplara katılanların hem kazanç vaadiyle manipülasyon suçuna ortak olduğuna hem de yeri geldiği zaman gruba alım tavsiyesi verilen payda satış yapılması sonucu zarara uğrayarak mağduriyet yaşadıklarına dikkati çeken Taşkesenlioğlu, daha önce Kurul tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dahil pek çok fiilden dolayı suç duyurusunda bulunulduğunu ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bu gruplarda yer aldığını söyledi.

    'Manipülasyon yaparak suç işleyen kişiler SPK'ya şikayet edilmeli'

    Taşkesenlioğlu, Kurul'ca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, manipülasyon yaparak suç işleyen kişilerin SPK'ya şikayet edilmesi ve kapalı gruplardaki yönlendirmelere göre hep birlikte hareket edip bilmeden bu suça ortak olunmaması gerektiği konusunda uyarılarında bulundu.

    Taşkesenlioğlu, Borsa yatırımının riskli bir alan olduğunu belirterek, bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğine ve yatırım kararı alırken SPK tarafından yetkilendirilmiş aracı kurumlardan uzman görüşleri alınmasının önemine işaret etti.

    SPK olarak manipülatörlerle ilgili gerekli adımların atıldığını ifade eden Taşkesenlioğlu, "Yatırımcıların, mağdur olmamaları için kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine kapılarak söylenti ve tüyo ile yatırım kararları vermemeleri gerekiyor. Yatırım kararı alırken rasyonel gerekçelerle hareket edilmeli ve ilgili şirketlerin KAP açıklamaları ile bilançoları da mutlaka incelenmelidir. Borsa, bir oyun değildir. Orta ve uzun vadeli düşünülmesi gereken bir yatırım yeridir" diye konuştu.

    Etiketler:
    KAP, Para cezası, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul, Sosyal medya, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Manipülasyon
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