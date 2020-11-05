Gram altın 521 liraya yükseldi, dolar 8.47 seviyesinden işlem görüyor

Dün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 520 liranın üzerine çıkan gram altın, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyerek günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 515.8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 520.8 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 844 lira, Cumhuriyet altını da 3.454 liradan satılıyor.

Dolar/TL önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.5 üzerinde 8.4760'tan işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.7 artışla 9.9405'ten, sterlin/TL yüzde 0.5 değer kazancıyla 10.9940'tan satılıyor.

Analistler, ABD'de başkanlık seçimine ilişkin sonuçların halen kesinleşmemesi nedeniyle belirsizlik ve oynaklığın arttığını vurguladı. Şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden'ın 264, Donald Trump'ın 214 delegeye sahip olduğunu bildiren analistler, Trump'ın kampanya ekibinin bazı eyaletlerde sonuçları mahkemeye taşımasının belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerine neden olduğunu söyledi.