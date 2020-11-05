14 bin Milli Piyango seyyar bayisi işsiz kaldı: 'Gelirler, yol paralarını bile karşılamıyor'

Ağırlıklı olarak ek gelir ihtiyacı olan emekliler, yaşlılar, engelliler ve ev kadınlarından oluşan Milli Piyango seyyar bayilerinin sayısı azaldı. Bunun nedeni ise primleri yarı yarıya düşürülen gezici bayilerin gelirlerinin artık yol paralarını bile karşılamaması.

Türkiye genelinde seyyar olarak Milli Piyango satışı yapan 15 bin gezici bayiden sadece 1000'i İtalyan Sisal-Şans (Demirören) Ortak Girişim Grubu ile sözleşme imzaladı.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Ağustos 2019 tarihinde 10 yıllığına Milli Piyango'nun işletim hakkını alan grup, bayilerin net yüzde 9.7 olan komisyonunu yarıya düşürdü. Durumdan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işleri zaten azalan seyyar satıcılar çok keskin şekilde etkilendi.

Alınan bilgiye göre primlere yapılan bu tırpan sonrası bir gezici bayinin asgari ücret elde edebilmesi için ayda 100 bin TL'lik bilet satması gerekiyor. Bayiler, bu rakama ulaşmanın koronavirüs öncesinde bile çok zor olduğunu, artık imkansızlaştığını belirtti ve yol paralarının bile çıkmadığını kaydetti.

Milli Piyango gezici bayileri ağırlıklı olarak ikinci gelire ihtiyaç duyan emeklilerden, engellilerden ve ev kadınlarından oluşuyor. Seyyar bayiler komisyonun yüzde 9.7'den yüzde 4.5'e gerilemesinin gelirlerini koronavirüsten bile daha fazla etkilediğini belirtti.

37 milyon yılbaşı biletini kim satacak?

Seyyar bayiler bu şartlarda sözleşme imzalamaktan kaçınırken, yılın en çok Milli Piyango bileti satılan ayı olan aralık da yaklaşıyor. Bayiler, "Yılbaşı biletlerinin yüzde 80'ini seyyar bayiler satar. Geçen yıl birçok market bu işe girdi ama biletler ellerinde kaldı. Peki bu yılbaşı 37 milyon bileti kim satacak?" diye sordu.