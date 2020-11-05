Motorine bir zam daha

Motorinin litre fiyatına dün yapılan 16 kuruşluk zammın ardından bugün de 10 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.33 lira olacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) November 5, 2020
06/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 10 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Motorinin litresi İstanbul'da 6.18 liradan 6.28 liraya, İzmir'de 6.26 liradan 6.36 liraya yükselecek.
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