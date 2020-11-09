Türk Lirası'nda 2 yılın en hızlı yükselişi: Yüzde 6 değer kazandı

Hafta sonu gerçekleşen yoğun haber akışının ardından Dolar/TL Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 8.3790 seviyesinden işlem görmeye başladı. TL, dolar karşısında yüzde 6 değer kazanarak 8.0021 seviyesini gördü.

Bloomberght'nin aktardığına göre, güne yükselişle başlayan BIST 100 Endeksi 2.7 artıda seyrediyor. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 5 civarında. Türkiye'nin 5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi 500 seviyesinin altına geriledi.

Dolar/TL kuru geçen haftayı 8.5153 seviyesinden kapatmıştı. ABD seçimlerinin küresel olarak varlık sınıflarında yarattığı dalgalanma Türk Lirası’nı da etkilemiş, dolar/TL kuru 6 Kasım günü 8.58 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Türk varlıklarının fiyatlaması açısından hafta sonu gelen ilk kritik haber Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişimi oldu. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle görevden alınarak yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından sağlık nedenleri dolayısıyla istifa ettiğini duyurdu.