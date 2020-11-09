AB Komisyonu, ABD'ye karşı ticari tedbirler duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, yarından itibaren Amerikan ürünlerine vergi uygulama niyetinde olduğu bildirildi.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, bugünkü basın toplantısında "AB bugün daha geç saatlerde, haklarını kullanarak Dünya Ticaret Örgütü’nün Boeing anlaşmazlığı kapsamında bize tanıdığı karşı önlemleri getirecek" açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) tüm AB ülkelerinin çıkarlarını temsil ediyor.

DTÖ, geçen ekim ayında, Washington yönetiminin Boeing’e sağladığı yasa dışı destekten dolayı AB’nin ABD’ye yaklaşık 4 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına onay vermişti.

Örgüt Ekim 2019’da da ABD’nin, Airbus’a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB’ye 7.5 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına onay vermişti.

Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları olan ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi Airbus karşılıklı olarak birbirlerini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

Bu firmalar, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği gerekçesiyle birbirine karşı hukuki süreç yürütüyor.

ABD, Avrupa ülkelerinin Airbus firmasına sağladığı teşviklerin yasa dışı olduğunu iddia ediyor. AB ise ABD'nin Boeing'e sağladığı vergi imtiyazlarıyla şirketle yapılan askeri sözleşmelerin hukuki olmadığını öne sürüyor.